В 2018 году «ЭР-Телеком» увеличил выручку на 18 процентов

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Среди продуктовых инициатив «ЭР-Телеком Холдинга»:
- «Умные домофоны» с камерами;
- бесплатная зона Wi-Fi на придомовых территориях;
- новая линейка высокоскоростных Wi-Fi роутеров;
- первое приложение для Smart TV, которое открывает доступ к ТВ-каналам и интерактивным сервисам от оператора;
- онлайн-CRM-система для эффективного управления бизнесом в режиме реального времени — amoCRM;
- новый сервис защиты от сетевых атак для корпоративных клиентов;
- новая возможность авторизации и идентификации пользователей в сети DOM.RU Wi-Fi.
В июне «ЭР-Телеком Холдинг» запустили в Пермипервый на Урале проект «Умное городское освещение», в сентябре завершил строительство сети промышленного интернета вещей (Industrial Internet of Things, IIoT) в 52 городах России, в октябре запустил проект «Умное городское освещение» в Санкт-Петербурге.
Кроме того, компания подписала меморандумы с технологическими партнерами SAP и IBM о стратегическом взаимодействии по реализации клиентских проектов цифровой трансформации предприятий.
«Третий квартал 2018 года стал успешным для „ЭР-Телеком“, основные финансовые показатели продемонстрировали положительную динамику в соответствии с нашим прогнозом. Мы удовлетворены результатами деятельности холдинга за 9 месяцев. „ЭР-Телеком“ последовательно и эффективно реализует ранее утвержденную стратегию развития», — прокомментировал Андрей Кузяев, президент АО «ЭР-Телеком Холдинг».