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11:55, 16 ноября 2018 1 256

В 2018 году «ЭР-Телеком» увеличил выручку на 18 процентов

В 2018 году «ЭР-Телеком» увеличил выручку на 18 процентов

АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес», «ЭР-Телеком») объявило финансовые результаты за 9 месяцев 2018 года. Выручка компании увеличилась на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого периода и достигла 29 237 млн рублей. Число активных абонентов B2C увеличилось на 15% до 6 953,5 тысячи.

Среди продуктовых инициатив «ЭР-Телеком Холдинга»:

  • «Умные домофоны» с камерами;
  • бесплатная зона Wi-Fi на придомовых территориях;
  • новая линейка высокоскоростных Wi-Fi роутеров;
  • первое приложение для Smart TV, которое открывает доступ к ТВ-каналам и интерактивным сервисам от оператора;
  • онлайн-CRM-система для эффективного управления бизнесом в режиме реального времени — amoCRM;
  • новый сервис защиты от сетевых атак для корпоративных клиентов;
  • новая возможность авторизации и идентификации пользователей в сети DOM.RU Wi-Fi.

В июне «ЭР-Телеком Холдинг» запустили в Пермипервый на Урале проект «Умное городское освещение», в сентябре завершил строительство сети промышленного интернета вещей (Industrial Internet of Things, IIoT) в 52 городах России, в октябре запустил проект «Умное городское освещение» в Санкт-Петербурге.

Кроме того, компания подписала меморандумы с технологическими партнерами SAP и IBM о стратегическом взаимодействии по реализации клиентских проектов цифровой трансформации предприятий.

«Третий квартал 2018 года стал успешным для „ЭР-Телеком“, основные финансовые показатели продемонстрировали положительную динамику в соответствии с нашим прогнозом. Мы удовлетворены результатами деятельности холдинга за 9 месяцев. „ЭР-Телеком“ последовательно и эффективно реализует ранее утвержденную стратегию развития», — прокомментировал Андрей Кузяев, президент АО «ЭР-Телеком Холдинг».


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