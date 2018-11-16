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11:59, 16 ноября 2018 352
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Суд обязал региональный минтранс установить освещение в Чучковском районе

Суд обязал региональный минтранс установить освещение в Чучковском районе

Фото: Pixabay.com

Суд обязал региональный минтранс установить освещение на участке дороги М-5 «Урал» — Чучково М-5. Об этом сообщил сайт Рязанского областного суда.

Как отмечается в сообщении, освещение на дороге в Чучковском районе не соответствовало требованиям ГОСТа. Прокурор обратился в суд с иском о бездействии ведомства.

Прокурор указал, что на участке длинной полтора километра с двух сторон отсутствует освещение. Это нарушает безопасность дорожного движения.

Суд рассмотрел дело и обязал министерство устранить нарушения за шесть месяцев. Административный ответчик подал апелляционную жалобу, однако суд оставил решение без изменения. Решение вступило в законную силу.


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