Суд обязал региональный минтранс установить освещение в Чучковском районе

Суд обязал региональный минтранс установить освещение на участке дороги М-5 «Урал» — Чучково М-5. Об этом сообщил
Как отмечается в сообщении, освещение на дороге в Чучковском районе не соответствовало требованиям ГОСТа. Прокурор обратился в суд с иском о бездействии ведомства.
Прокурор указал, что на участке длинной полтора километра с двух сторон отсутствует освещение. Это нарушает безопасность дорожного движения.
Суд рассмотрел дело и обязал министерство устранить нарушения за шесть месяцев. Административный ответчик подал апелляционную жалобу, однако суд оставил решение без изменения. Решение вступило в законную силу.