Скопинский рецедивист взломал гараж и украл мотоцикл

Полицейские поймали мужчину, который взломал гараж 33-летнего жителя Скопина. Об этом сообщила
Пострадавший от грабителя скопинец обратился к стражам порядка и сообщил, что увидел взломанный замок на его гараже. Открыв двери бокса, он обнаружил пропажу мотоцикла.
Оперативники отыскали свидетеля, который видел случившееся. Похитителя нашли.
Выяснилось, что за 42-летним мужчиной числился еще несколько краж. Ранее, в сентябре этого года он угнал грузовик КамАЗ, припаркованный на ночь.
В отношении похитителя возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой ему грозит до пяти лет лишения свободы.