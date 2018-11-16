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11:26, 16 ноября 2018 93
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Скопинский рецедивист взломал гараж и украл мотоцикл

Скопинский рецедивист взломал гараж и украл мотоцикл

Полицейские поймали мужчину, который взломал гараж 33-летнего жителя Скопина. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Пострадавший от грабителя скопинец обратился к стражам порядка и сообщил, что увидел взломанный замок на его гараже. Открыв двери бокса, он обнаружил пропажу мотоцикла.

Оперативники отыскали свидетеля, который видел случившееся. Похитителя нашли.

Выяснилось, что за 42-летним мужчиной числился еще несколько краж. Ранее, в сентябре этого года он угнал грузовик КамАЗ, припаркованный на ночь.

В отношении похитителя возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой ему грозит до пяти лет лишения свободы.


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