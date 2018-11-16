Синоптики предупредили о вредных выбросах в атмосферу над Рязанской областью. Об этом сообщил
Очищению приземного воздуха от примесей препятствует антициклон.
В пятницу, 16 ноября, над большей частью Московской и Рязанской областей могут скопиться вредные примеси.
«Это произойдет из-за особой циркуляции в воздухе — в атмосфере будет преобладать слабое вертикальное перемешивание воздушных масс», — говорится в сообщении.
Отмечается, что негативное влияние антициклона продлится недолго: к выходным атлантический циклон «зашумит ветрами» и очистит воздух от антропогенных примесей.