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8:57, 16 ноября 2018 1 810
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Синоптики предупредили о вредных выбросах в атмосферу над Рязанской областью

Синоптики предупредили о вредных выбросах в атмосферу над Рязанской областью

Фото: © RZN.info / Ксения Прялухина

Синоптики предупредили о вредных выбросах в атмосферу над Рязанской областью. Об этом сообщил сайт Гидрометцентра России.

Очищению приземного воздуха от примесей препятствует антициклон.

В пятницу, 16 ноября, над большей частью Московской и Рязанской областей могут скопиться вредные примеси.

«Это произойдет из-за особой циркуляции в воздухе — в атмосфере будет преобладать слабое вертикальное перемешивание воздушных масс», — говорится в сообщении.

Отмечается, что негативное влияние антициклона продлится недолго: к выходным атлантический циклон «зашумит ветрами» и очистит воздух от антропогенных примесей.


© RZN.info

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