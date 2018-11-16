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18:23, 16 ноября 2018 1 408
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Сасовцу, ограбившему ветерана Великой Отечественной, вынесли приговор

Сасовцу, ограбившему ветерана Великой Отечественной, вынесли приговор

Фото: Pixabay.com

В пятницу, 16 ноября, сасовцу, ограбившему 93-летнего ветерана Великой Отечественной, вынесли приговор. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Мужчину признали виновным в ограблении и приговорили к двум годам и десяти месяцам лишения свободы.

Напомним, инцидент произошел еще в августе этого года. Мужчина обратился в полицию и рассказал, что когда он днем был дома, в незапертую дверь ворвался незнакомец.

Злоумышленник схватит ветерана за шею, пригрозил физической расправой и забрал из кармана его рубашки две тысячи рублей, после чего скрылся.


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