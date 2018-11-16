Сасовцу, ограбившему ветерана Великой Отечественной, вынесли приговор

В пятницу, 16 ноября, сасовцу, ограбившему 93-летнего ветерана Великой Отечественной, вынесли приговор. Об этом сообщило издательство «
Мужчину признали виновным в ограблении и приговорили к двум годам и десяти месяцам лишения свободы.
Напомним, инцидент произошел еще в августе этого года. Мужчина обратился в полицию и рассказал, что когда он днем был дома, в незапертую дверь
Злоумышленник схватит ветерана за шею, пригрозил физической расправой и забрал из кармана его рубашки две тысячи рублей, после чего скрылся.