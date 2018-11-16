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18:36, 16 ноября 2018 2 618
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Рязанские врачи и студенты отправятся в США по обмену

Рязанские врачи и студенты отправятся в США по обмену

Фото: Рязанская ОКБ

Рязанские врачи и студенты отправятся в США по обмену. Об этом со ссылкой на главвврача ОКБ Дмитрия Хубезова сообщил сайт больницы.

Врач представил Рязанскую область на заседании Американо-Российского делового совета.

По его словам, на мероприятии обсуждали налаживание сотрудничества.

«Мы планируем посылать сюда студентов на стажировку, обучать врачей и договориться о медицинских консультациях. Одна из основных задач — наладить обмены с университетом Биргема Янга в штате Юта. Уже в феврале реаниматолог и два хирурга из Рязани приедут в клинику Кливленда, — сказал Хубезов.

Напомним, предложение о сотрудничестве с американским штатом озвучил глава города Николай Любимов.


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