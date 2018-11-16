Рязанские врачи и студенты отправятся в США по обмену. Об этом со ссылкой на главвврача ОКБ Дмитрия Хубезова сообщил
Врач представил Рязанскую область на заседании Американо-Российского делового совета.
По его словам, на мероприятии обсуждали налаживание сотрудничества.
«Мы планируем посылать сюда студентов на стажировку, обучать врачей и договориться о медицинских консультациях. Одна из основных задач — наладить обмены с университетом Биргема Янга в штате Юта. Уже в феврале реаниматолог и два хирурга из Рязани приедут в клинику Кливленда, — сказал Хубезов.
Напомним, предложение о сотрудничестве с американским штатом