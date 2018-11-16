Рязань впервые получила паспорт готовности к зиме. Об в пятницу, 16 ноября, сообщил губернатор Николай Любимов.
По его словам, в регионе из 32 муниципальных образований документ получили 26.
«Это стало результатом серьезной совместной работы области и города Рязани, Ростехнадзора, с которым удалось найти рычаги влияния на модернизацию теплосетей и котельных, — заявил губернатор. — Нам эту планку теперь опускать нельзя, мы должны сделать все, чтобы люди были уверены, что зимой они не останутся без тепла и горячей воды».
Отметим, что документ официально подтверждает завершение подготовки города или области к отопительному сезону.