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15:49, 16 ноября 2018 674

«Рязаньэнерго» обнаружил 35 сайтов с приборами для занижения показаний счетчиков 1

«Рязаньэнерго» обнаружил 35 сайтов с приборами для занижения показаний счетчиков

С начала года сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» обнаружили 35 сайтов, где продавали приборы для занижения показаний счетчиков. Энергетики направили в прокуратуру заявления для блокировки этих ресурсов.

Два сайта уже заблокировали, в отношении 24-х в суды направили административные иски, другие пока проверяют.

В «Рязаньэнерго» предупредили — используя товары для искажения показаний счетчиков, потребители несанкционированно вмешиваются в их работу, нарушают порядок учета электроэнергии и несут за это ответственность.

«Нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа», — отметили в филиале.

Энергетики напомнили, что с 1 января 2016 года в России ужесточили административную ответственность за самовольное подключение к сетям и использование электрической энергии.

«Филиал „Рязаньэнерго“ намерен последовательно добиваться возмещения ущерба, причиненного недобросовестными потребителями и призывает всех, кому становится известно о случаях воровства электроэнергии, распространения и применения счетчиков, которые способны занижать показатели, сообщать об этом», — заявили энергетики.

Обратиться в Контакт-центр МРСК Центра и Приволжья можно по номеру 8-800-100-33-00, по телефону +7 (920) 050-57-77 в Telegram, WhatsApp и Viber или через анонимную форму обратной связи на официальном сайте компании.


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