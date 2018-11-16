«Рязаньэнерго» обнаружил 35 сайтов с приборами для занижения показаний счетчиков

С начала года сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» обнаружили 35 сайтов, где продавали приборы для занижения показаний счетчиков. Энергетики направили в прокуратуру заявления для блокировки этих ресурсов.
Два сайта уже заблокировали, в отношении 24-х в суды направили административные иски, другие пока проверяют.
В «Рязаньэнерго» предупредили — используя товары для искажения показаний счетчиков, потребители несанкционированно вмешиваются в их работу, нарушают порядок учета электроэнергии и несут за это ответственность.
«Нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа», — отметили в филиале.
Энергетики напомнили, что с 1 января 2016 года в России ужесточили административную ответственность за самовольное подключение к сетям и использование электрической энергии.
«Филиал „Рязаньэнерго“ намерен последовательно добиваться возмещения ущерба, причиненного недобросовестными потребителями и призывает всех, кому становится известно о случаях воровства электроэнергии, распространения и применения счетчиков, которые способны занижать показатели, сообщать об этом», — заявили энергетики.
Обратиться в Контакт-центр МРСК Центра и Приволжья можно по номеру 8-800-100-33-00, по телефону