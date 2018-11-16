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13:43, 16 ноября 2018 400
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Пропавшего в Рязани мужчину нашли живым

Пропавшего в Рязани мужчину нашли живым

Кирилла Шалайко, который пропал в Рязани, нашли живым. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань» «ВКонтакте».

Напомним, 34-летнего мужчину искали с 29 октября.


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