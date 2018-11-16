Пермского художника оштрафовали за акцию «Смерть не за горами»

Пермского художника оштрафовали на 15 тысяч рублей за акцию «Смерть не за горами». Мужчина признался, что заменил слово «счастье» на «смерть» в известном арт-объекте «Счастье не за горами» на набережной реки Камы, передает «
В октябре в Перми неизвестные
Спустя несколько дней после происшествия в содеянном признался уличный художник Алексей Илькаев, известный под псевдонимом Sad Face. Он объяснил свой поступок желанием обратить внимание общества на скоротечность жизни.
Сейчас арт-объект «Счастье не за горами» полностью демонтирован. В ближайшее время достопримечательность вернут на место.