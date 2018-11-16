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14:33, 16 ноября 2018 461
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Пермского художника оштрафовали за акцию «Смерть не за горами»

Пермского художника оштрафовали за акцию «Смерть не за горами»

Пермского художника оштрафовали на 15 тысяч рублей за акцию «Смерть не за горами». Мужчина признался, что заменил слово «счастье» на «смерть» в известном арт-объекте «Счастье не за горами» на набережной реки Камы, передает «РИА Новости».

В октябре в Перми неизвестные демонтировали буквы первого слова в популярном арт-объекте. По данным полиции, в результате противоправных действий администрации Перми был нанесен ущерб в размере 45 тысяч рублей.

Спустя несколько дней после происшествия в содеянном признался уличный художник Алексей Илькаев, известный под псевдонимом Sad Face. Он объяснил свой поступок желанием обратить внимание общества на скоротечность жизни.

Сейчас арт-объект «Счастье не за горами» полностью демонтирован. В ближайшее время достопримечательность вернут на место.


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