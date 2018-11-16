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12:11, 16 ноября 2018 556
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На пожаре в Рыбновском районе погибли два человека

На пожаре в Рыбновском районе погибли два человека

На пожаре в Рыбновском районе погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Рязанской области.

Пожар произошел в деревне Шишкино в четверг, 15 ноября.

В огне погибли 42-летний мужчина и 37-летняя женщина.

Напомним, огонь уничтожил жилой кирпичный дом.


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