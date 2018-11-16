На пожаре в Рыбновском районе погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Рязанской области.
Пожар произошел в деревне Шишкино в четверг, 15 ноября.
В огне погибли 42-летний мужчина и 37-летняя женщина.
Напомним, огонь
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На пожаре в Рыбновском районе погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Рязанской области.
Пожар произошел в деревне Шишкино в четверг, 15 ноября.
В огне погибли 42-летний мужчина и 37-летняя женщина.
Напомним, огонь
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