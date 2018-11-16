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20:40, 16 ноября 2018 527
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Любимов потребовал увольнять чиновников, скрывающих доходы

Любимов потребовал увольнять чиновников, скрывающих доходы

В пятницу, 16 ноября, Николай Любимов провел заседание по противодействию коррупции. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Глава региона потребовал применять меры против чиновников, которые скрывают свои доходы. Нарушителей уволят со службы или освободят от замещаемой должности.

Губернатор заявил, что должностные лица должны ответственно относится к исполнению обязанностей.

В планы комиссии Любимов рекомендовал внести работу по усилению профилактики коррупционных правонарушений в исполнительной власти, местном самоуправлении, подведомственных организациях.

Фото с сайта регионального правительства


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