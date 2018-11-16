Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 17-18 ноября

В эти выходные всем, кто хочет провести уикенд с пользой, предоставляется богатый выбор на культурные мероприятия.
На площади Ленина в рамках праздника «Служу России» в честь 100-летия училища ВДВ состоится
В ДК «Приокский» пройдет
В клубе Deep выступит популярная группа «
А в кафе-клубе «Старый парк» в эти выходные состоятся сразу два интересных концерта: свой новый альбом под названием «Я тебя услышал» представит петербургская группа «
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