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11:46, 16 ноября 2018 382
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Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 17-18 ноября

Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 17-18 ноября

В эти выходные всем, кто хочет провести уикенд с пользой, предоставляется богатый выбор на культурные мероприятия.

На площади Ленина в рамках праздника «Служу России» в честь 100-летия училища ВДВ состоится авиашоу.

В ДК «Приокский» пройдет V Открытый Рейтинговый Межрегиональный Чемпионат по версии Лиги Профессионалов Восточного Танца.

В клубе Deep выступит популярная группа «Хлеб».

А в кафе-клубе «Старый парк» в эти выходные состоятся сразу два интересных концерта: свой новый альбом под названием «Я тебя услышал» представит петербургская группа «Н.О.М», а также впервые в нашем городе выступит саратовский музыкант Василий Уриевский.

Полный обзор культурных событий выходных смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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