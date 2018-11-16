Фомин поздравил рязанских молодогвардейцев с 13-летием организации

Секретарь регионального отделения партии Аркадий Фомин поздравил активистов «Молодой Гвардии» с 13-летием со дня основания организации. «В ее составе — энергичные, креативные ребята, которые совместно с партией реализуют интересные и востребованные обществом проекты», — отметил лидер рязанских единороссов.
По его словам, молодогвардейцы активно участвуют в политической жизни и избирательных кампаниях разного уровня, смело высказывают свою позицию, формируют качественный кадровый резерв «Единой России».
«Рязанская „Молодая Гвардия“ занимает первое место в ЦФО в системе эффективности региональных отделений и входит в топ-5 лучших в России. Наши молодогвардейцы проводят много социальных, патриотических и образовательных акций, успешно зарекомендовавших себя и отмеченных на федеральном уровне», — подчеркнул Фомин.
Он пожелал активистам новых побед, амбициозных планов и их воплощения в жизнь.