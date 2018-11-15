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8:18, 15 ноября 2018 547
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В Сараях на пожаре пострадал человек

В Сараях на пожаре пострадал человек

Фото: Pixabay.com

В четверг, 15 ноября, на пожаре в поселке Сараи пострадал человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

О возгорании пожарные узнали в 1:45.

На место выезжали три расчета и девять человек личного состава. Огонь уничтожил двухквартирный жилой дом.


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