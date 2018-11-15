Нашли по следу. В Сапожковском районе полицейские задержали похитителя велосипеда

В Сапожковском районе полицейские по следу нашли похитителя велосипеда. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В полицию обратилась 69-летняя жительница села Канино Рязанской области. Она рассказала, что из надворной постройки ее дома пропал новый импортный велосипед.
На месте сотрудники полиции заметили на краю подмерзшей грунтовой дорожки, ведущей от калитки участка, следы обуви и колес велосипеда. По ним они дошли до дома 21-летнего местного жителя — соседа пострадавшей.
На его участке полицейские нашли похищенный велосипед.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой ему грозит до пяти лет колонии.