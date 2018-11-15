В Рязанской области подешевело подсолнечное масло и картофель. Мониторинг цен

За прошедшую неделю в Рязанской области больше всего подешевели картофель — на 2,1% (до 16,65 рублей за килограмм) и подсолнечное масло — на 1,2% (до 93,58 рубля за килограмм). Мониторинг средних цен предоставил Рязаньстат.
Больше всего за неделю подорожали огурцы — на 8,3% (до 81,69 рубля за килограмм).
Регион поднялся на второе место в округе по стоимости муки — 36,89 рублей за килограмм.
Среди «аутсайдеров» рейтинга Рязанская область по средним ценам на:
- пастеризованное молоко — 39,40 рублей за литр;
- стерилизованное молоко — 58,46 рублей за литр;
- печенье — 120,57 рублей за килограмм;
- карамель — 193,79 рубля за килограмм;
- творог — 222,33 рублч за килограмм;
- капуста — 19,80 рублей за килограмм;
- лук — 20,03 рублей за килограмм.
Рязаньстат отслеживает цены на 40 продуктов.