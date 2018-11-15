Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:48, 15 ноября 2018 221
 0    0

В Рязанской области подешевело подсолнечное масло и картофель. Мониторинг цен

В Рязанской области подешевело подсолнечное масло и картофель. Мониторинг цен

За прошедшую неделю в Рязанской области больше всего подешевели картофель — на 2,1% (до 16,65 рублей за килограмм) и подсолнечное масло — на 1,2% (до 93,58 рубля за килограмм). Мониторинг средних цен предоставил Рязаньстат.

Больше всего за неделю подорожали огурцы — на 8,3% (до 81,69 рубля за килограмм).

Регион поднялся на второе место в округе по стоимости муки — 36,89 рублей за килограмм.

Среди «аутсайдеров» рейтинга Рязанская область по средним ценам на:

  • пастеризованное молоко — 39,40 рублей за литр;
  • стерилизованное молоко — 58,46 рублей за литр;
  • печенье — 120,57 рублей за килограмм;
  • карамель — 193,79 рубля за килограмм;
  • творог — 222,33 рублч за килограмм;
  • капуста — 19,80 рублей за килограмм;
  • лук — 20,03 рублей за килограмм.

Рязаньстат отслеживает цены на 40 продуктов.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Потребление»
17:48, 15 ноября 2018
В Рязанской области подешевело подсолнечное масло и картофель. Мониторинг цен
10:58, 15 ноября 2018
«Северная компания» предложила рязанцам «однодвушки» на выгодных условиях
19:12, 14 ноября 2018
В Рязанской области подешевели картофель и капуста. Мониторинг цен
15:18, 14 ноября 2018
В ожидании роста цен рязанцы берут кредиты и покупают квартиры — «Северная компания»
13:58, 14 ноября 2018
«Мебель Черноземья» объявила предновогоднюю акцию со скидками до 40 процентов
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Крыша протекла, газ отключили. Проблемы капремонта в Рязани на примере двухэтажки в Горроще

Крыша протекла, газ отключили. Проблемы капремонта в Рязани на примере двухэтажки в Горроще

В доме №24 по улице Гоголя должны были отремонтировать крышу, но когда рабочие пришли пьяными, жильцы забили тревогу.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:31, 8 ноября 2018 39 843
В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины и ее сына
10:30, 11 ноября 2018 32 277
На трассе М-5 произошла массовая авария, есть пострадавший 5
19:50, 7 ноября 2018 28 248
В Москве жестоко убили женщину с 12-летним сыном 1
18:39, 3 ноября 2018 25 143
В Рязанской области загорелся газопровод 1
18:11, 3 ноября 2018 22 891
В Египте потерпел крушение новый истребитель МиГ-29М
Все новости
Голосования

Как вы оплачиваете проезд в общественном транспорте?

Окончание опроса: 27.11.2018
Архив голосований
Форум