В Рязанском областном госпитале для ветеранов войн появилось новое оборудование. Об этом сообщил
Новое оборудование приобретено на три миллиона рублей, которые Рязанская область
За хороший результат Рязанская область получила поощрение — сертификат на медоборудование. Приобретено электронное устройство для тренировки вестибулярного аппарата, ингаляционная установка, система очистки дыхательных путей, физиотерапевтическая аппаратура, электрокардиограф и ряд других.
«Оборудование, которое будет приобретено госпиталем, крайне необходимо. Оно поможет ветеранам сохранить и существенно поправить здоровье, — сказал Николай Любимов. — Рязанская область и впредь будет принимать участие в таких акциях. Надеюсь, что в следующем году ее поддержит еще большее количество жителей региона».