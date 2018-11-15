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19:52, 15 ноября 2018 1 383
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В Рязанском областном госпитале для ветеранов войн появилось новое оборудование

В Рязанском областном госпитале для ветеранов войн появилось новое оборудование

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В Рязанском областном госпитале для ветеранов войн появилось новое оборудование. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Новое оборудование приобретено на три миллиона рублей, которые Рязанская область получила за участие в акции «Красная гвоздика». В ней жители региона собрали более 500 тысяч рублей для поддержки ветеранов.

За хороший результат Рязанская область получила поощрение — сертификат на медоборудование. Приобретено электронное устройство для тренировки вестибулярного аппарата, ингаляционная установка, система очистки дыхательных путей, физиотерапевтическая аппаратура, электрокардиограф и ряд других.

«Оборудование, которое будет приобретено госпиталем, крайне необходимо. Оно поможет ветеранам сохранить и существенно поправить здоровье, — сказал Николай Любимов. — Рязанская область и впредь будет принимать участие в таких акциях. Надеюсь, что в следующем году ее поддержит еще большее количество жителей региона».


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