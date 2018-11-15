В Рязани выберут лучших сотрудников «Почты России»

В среду, 14 ноября, в Рязани открылся этап конкурса профессионального мастерства начальников и операторов отделений «Почты России». Об этом сообщил
В соревнованиях поучаствуют представили Калужской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Костромской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской и Рязанской областей.
Работники отрасли продемонстрируют теоретические знания и практические навыки, обменяются лучшим профессиональным опытом.
Зампред правительства области Олег Харивский отметил, что конкурс позволит выявить наиболее перспективных сотрудников отрасли.
Жюри конкурса возглавил директор макрорегиона почты России Николай Гусар.
По его словам, победители текущего тура получат право представлять коллектив на федеральном этапе, который состоится в Москве.