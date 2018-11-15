В среду, 14 ноября, в Рязани открылся клуб работодателей. Об этом сообщил
«Клуб работодателей позволит совместно обсуждать актуальные вопросы реализации мероприятий активной политики занятости, кадрового обеспечения региона, законодательных инициатив», — говорится в сообщении.
Министр труда и соцзащиты населения регоина Валерий Емец рассказал о ходе реализации регионального проекта «Центр занятости — новый формат».
Для проекта предоставлено трехэтажное здание, в котором предусмотрено современное помещение для приема граждан, оборудованный учебный центр, четыре базовых кафедры ведущих вузов. В здании будет располагаться не только областной Центр занятости, но и городской, а также соответствующая служба Рязанского района.
Помимо этого, созданы условия для проведения ярмарок вакансий и молодежной биржи труда. Отдельное подразделение будет работать по вопросам трудоустройства инвалидов.
Открытие комплекса запланировано на 14 декабря. В новом центре занятости Рязанской области, аналогов которому в стране пока нет, будут проходить и заседания Клуба работодателей.