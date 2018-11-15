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11:43, 15 ноября 2018 366
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В Рязани открылся клуб работодателей

В Рязани открылся клуб работодателей

В среду, 14 ноября, в Рязани открылся клуб работодателей. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

«Клуб работодателей позволит совместно обсуждать актуальные вопросы реализации мероприятий активной политики занятости, кадрового обеспечения региона, законодательных инициатив», — говорится в сообщении.

Министр труда и соцзащиты населения регоина Валерий Емец рассказал о ходе реализации регионального проекта «Центр занятости — новый формат».

Для проекта предоставлено трехэтажное здание, в котором предусмотрено современное помещение для приема граждан, оборудованный учебный центр, четыре базовых кафедры ведущих вузов. В здании будет располагаться не только областной Центр занятости, но и городской, а также соответствующая служба Рязанского района.

Помимо этого, созданы условия для проведения ярмарок вакансий и молодежной биржи труда. Отдельное подразделение будет работать по вопросам трудоустройства инвалидов.

Открытие комплекса запланировано на 14 декабря. В новом центре занятости Рязанской области, аналогов которому в стране пока нет, будут проходить и заседания Клуба работодателей.


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