В Рязани открылась выставка работ учеников Каширина. Фото

В четверг, 15 ноября, в рязанском «Фотодоме» открылась выставка работ учеников Евгения Каширина «Рисуем серебром».
Работы, представленные в экспозиции, выполнены в технике аргентумграфики (рисование фоторастворами на засвеченной бумаге).
По словам куратора выставки Андрея Карева, рисунки обрабатываются в слабом растворе проявителя и фиксаже, где желтый цвет йода превращается в белый. Отсюда и название — рисование серебром.
«Сегодня в этом жанре уже давно никто не работает, поэтому выставка по праву может называться уникальной», — отметил Карев.
Посетить экспозицию можно до 5 декабря с понедельника по субботу с 10:00 до 19:00, вход свободный.