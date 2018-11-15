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18:04, 15 ноября 2018 1 217
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В Рязани открылась выставка работ учеников Каширина. Фото

В Рязани открылась выставка работ учеников Каширина. Фото

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В четверг, 15 ноября, в рязанском «Фотодоме» открылась выставка работ учеников Евгения Каширина «Рисуем серебром».

Работы, представленные в экспозиции, выполнены в технике аргентумграфики (рисование фоторастворами на засвеченной бумаге).

По словам куратора выставки Андрея Карева, рисунки обрабатываются в слабом растворе проявителя и фиксаже, где желтый цвет йода превращается в белый. Отсюда и название — рисование серебром.

«Сегодня в этом жанре уже давно никто не работает, поэтому выставка по праву может называться уникальной», — отметил Карев.

Посетить экспозицию можно до 5 декабря с понедельника по субботу с 10:00 до 19:00, вход свободный.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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