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16:49, 15 ноября 2018 2 067
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В Рязани открылась выставка к столетию окончания Первой мировой войны. Фото

В Рязани открылась выставка к столетию окончания Первой мировой войны. Фото

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В четверг, 15 ноября, в музее путешественников открылась выставка к столетию окончания Первой мировой войны. В экспозиции «Первая мировая. Герои той войны — войны великой и забытой» показали книги, документы и фото из архивов рязанцев.

По словам организаторов, особый интерес представляют письма фронтовиков. В одном из них говорится об истории любви профессора филологии, прапорщика Витольда Ярмоловича к рязанской дворянке Анне Мильгуновой. Письма и фотографии из семейного архива предоставила ее внучка Марина Мелешекова-Мирчетич.

На открытии выставки присутствовал военный историк, руководитель рабочей группы «Книги памяти Великой войны 1914-1918 годов» Александр Григоров.

Он отметил огромную культурно-историческую значимость выставки.

Посетителям показали фигурки солдат и офицеров в военно-исторической миниатюре, которые выполнили профессиональные моделисты-участники Всероссийского проекта «Забытые сражения».

Выставку можно будет посмотреть до 15 декабря.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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