В Рязани открылась выставка к столетию окончания Первой мировой войны. Фото

В четверг, 15 ноября, в музее путешественников открылась выставка к столетию окончания Первой мировой войны. В экспозиции «Первая мировая. Герои той войны — войны великой и забытой» показали книги, документы и фото из архивов рязанцев.
По словам организаторов, особый интерес представляют письма фронтовиков. В одном из них говорится об истории любви профессора филологии, прапорщика Витольда Ярмоловича к рязанской дворянке Анне Мильгуновой. Письма и фотографии из семейного архива предоставила ее внучка Марина Мелешекова-Мирчетич.
На открытии выставки присутствовал военный историк, руководитель рабочей группы «Книги памяти Великой войны 1914-1918 годов» Александр Григоров.
Он отметил огромную культурно-историческую значимость выставки.
Посетителям показали фигурки солдат и офицеров в военно-исторической миниатюре, которые выполнили профессиональные моделисты-участники Всероссийского проекта «Забытые сражения».
Выставку можно будет посмотреть до 15 декабря.