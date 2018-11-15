Бывший сотрудник рязанской колонии брал взятки за досрочное освобождение заключенных

В Рязани осудят бывшего сотрудника колонии за взятки. Об этом сообщила
По версии следствия, в период с апреля по декабрь 2017 года обвиняемый, замещая должность начальника отряда отдела по воспитательной работе исправительного учреждения, неоднократно получал от осужденных взятки в размере от 5 тысяч до 100 тысяч рублей.
Деньги мужчина брал за подготовку материалов для условно-досрочного освобождения заключенных, за смягчение наказаний,, а также за пронос на территорию учреждения запрещенных предметов.
При этом сотрудник, пользуясь служебных положением, добавлял в личное дело осужденного ложные сведения о поощрениях.
Следователи возбудили уголовные дела по части 3 статьи 290 УК РФ, части 1 статьи 291.2 УК РФ, ч. асти 3 статьи 159 УК РФ, части 1 статьи 286 УК РФ. Обвиняемого заключили под стражу.