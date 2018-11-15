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9:14, 15 ноября 2018 407
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Бывший сотрудник рязанской колонии брал взятки за досрочное освобождение заключенных

Бывший сотрудник рязанской колонии брал взятки за досрочное освобождение заключенных

Фото: Pixabay.com

В Рязани осудят бывшего сотрудника колонии за взятки. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, в период с апреля по декабрь 2017 года обвиняемый, замещая должность начальника отряда отдела по воспитательной работе исправительного учреждения, неоднократно получал от осужденных взятки в размере от 5 тысяч до 100 тысяч рублей.

Деньги мужчина брал за подготовку материалов для условно-досрочного освобождения заключенных, за смягчение наказаний,, а также за пронос на территорию учреждения запрещенных предметов.

При этом сотрудник, пользуясь служебных положением, добавлял в личное дело осужденного ложные сведения о поощрениях.

Следователи возбудили уголовные дела по части 3 статьи 290 УК РФ, части 1 статьи 291.2 УК РФ, ч. асти 3 статьи 159 УК РФ, части 1 статьи 286 УК РФ. Обвиняемого заключили под стражу.


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