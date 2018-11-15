В Москве появилось граффити, посвященное Стэну Ли

В Москве возле станции метро «Борисово» появилось граффити, посвященное автору комиксов и создателю множества ключевых персонажей вселенной Marvel Стэну Ли Стэну Ли. Соответствующее фото опубликовал в своем Instagram художник
На граффити изображен Человек-паук. По мнению художника, этот персонаж «остается главным персонажем Marvel в России».
«Узнал, что пару дней назад умер Стэн Ли. Ты был крут, покойся с миром… и спасибо за радиоактивного паука», — написал автор граффити в своем Instagram.
Напомним, Стэн Ли
В память об одном из самых известных создателей персонажей комиксов вселенной Marvel RZN.info подготовил тематический тест. Пройти его можно по
Фото Instagram @n888k_com