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12:00, 15 ноября 2018 228
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У двух жителей Касимовского района нашли почти полкило марихуаны

У двух жителей Касимовского района нашли почти полкило марихуаны

У двух жителей Касимовского района нашли почти полкило марихуаны. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские получили информацию, что 33-летний житель деревни Кучуково причастен к незаконному обороту наркотиков. Его жилище обследовали и обнаружили там два пакета с растительной смесью.

Экспертиза показала, что злоумышленник хранил более 163 граммов марихуаны.

Сотрудникам полиции также поступили сведения о причастности 43-летнего жителям поселка Лашма. Осмотр его дома подтвердил информацию оперативников — у мужчины нашли пакеты со 140 граммами марихуаны и более 170 граммами конопли.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 228 УК РФ, которой им грозит до десяти лет лишения свободы.


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