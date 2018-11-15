У двух жителей Касимовского района нашли почти полкило марихуаны. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Полицейские получили информацию, что 33-летний житель деревни Кучуково причастен к незаконному обороту наркотиков. Его жилище обследовали и обнаружили там два пакета с растительной смесью.
Экспертиза показала, что злоумышленник хранил более 163 граммов марихуаны.
Сотрудникам полиции также поступили сведения о причастности 43-летнего жителям поселка Лашма. Осмотр его дома подтвердил информацию оперативников — у мужчины нашли пакеты со 140 граммами марихуаны и более 170 граммами конопли.
Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 228 УК РФ, которой им грозит до десяти лет лишения свободы.