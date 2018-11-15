Рязанские антимонопольщики заинтересовались рекламой такси на подъездах. Об этом сообщил
Специалисты антимонопольной службы по заявлению рязанца проверили размещение рекламных конструкций на входных дверях многоквартирного дома на Касимовском шоссе.
Выяснилось, что большую часть табличек с номерами подъездов занимает реклама перевозчика «Такси Везет», на что собственники помещений не соглашались.
По итогам рассмотрения дела комиссия УФАС признала нарушение требования части 9 статьи 19 ФЗ «О рекламе» управляющей компанией.