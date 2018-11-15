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12:59, 15 ноября 2018 237
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Прокуратура нашла многочисленные нарушения питания в рязанских школах

Прокуратура нашла многочисленные нарушения питания в рязанских школах

Прокуратура нашла многочисленные нарушения питания в рязанских школах. Об этом в четверг, 15 ноября, сообщил и.о. прокурора области Алексей Дикарев.

По его словам, надзорные органы проверили МУП «Детское питание», рязанские школы №№ 47, 19, 58, 72, 75, 17 и лицей № 4.

Выяснилось, что организации нарушали технологию, сроки хранения продуктов и температурный режим. Товары реализовали в упаковках без маркировки, а документов, подтверждающих безопасность и качество продуктов, не было.

Губернатор Николай Любимов также отметил, что договоры с поставщиками заключали по завышенным ценам, разница в стоимости составляла от 209 тысяч до 3,3 миллиона.

Кроме того, в школах №№ 58 и 72 прокуратура обнаружила нарушения в столовых. «По фактам всех проверок в адрес и.о. директора МУП „Детское питание“ внесены представления об устранении нарушений, пять должностных лиц предприятия понесут административную ответственность», — сказал Дикарев.

Проверки еще не завершились, их будут продолжать.

Напомним, после жалоб на некачественное питание Николай Любимов побывал в школе №57.

Позже директора «Детского питания» Александра Дворецкого и советника мэра Александа Зайкина задержали за взяточничество.


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