Прокуратура нашла многочисленные нарушения питания в рязанских школах. Об этом в четверг, 15 ноября, сообщил и.о. прокурора области Алексей Дикарев.
По его словам, надзорные органы проверили МУП «Детское питание», рязанские школы №№ 47, 19, 58, 72, 75, 17 и лицей № 4.
Выяснилось, что организации нарушали технологию, сроки хранения продуктов и температурный режим. Товары реализовали в упаковках без маркировки, а документов, подтверждающих безопасность и качество продуктов, не было.
Губернатор Николай Любимов также отметил, что договоры с поставщиками заключали по завышенным ценам, разница в стоимости составляла от 209 тысяч до 3,3 миллиона.
Кроме того, в школах №№ 58 и 72 прокуратура обнаружила нарушения в столовых. «По фактам всех проверок в адрес и.о. директора МУП „Детское питание“ внесены представления об устранении нарушений, пять должностных лиц предприятия понесут административную ответственность», — сказал Дикарев.
Проверки еще не завершились, их будут продолжать.
Напомним, после жалоб на некачественное питание Николай Любимов
Позже директора «Детского питания»