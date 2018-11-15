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17:24, 15 ноября 2018 356

Программу сноса аварийного жилья продлили на семь лет

Программу сноса аварийного жилья продлили на семь лет

Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении на семь лет деятельности Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Перед ним поставили задачу «обеспечить устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда», передает ТАСС.

Расселить планируют еще более 9,5 миллиона квадратных метров, которые признали аварийными до 1 января 2017 года.

«Это абсолютно разумный и логичный шаг, потому что миллионы россиян, в том числе тысячи рязанцев, по-прежнему живут в экстремальных условиях», — прокомментировал гендиректор строительного союза «Светлый» Алексей Кузнецов.

По его словам, бесперебойное финансирование программы переселения не только поможет многим семьям переехать в комфортабельные квартиры, но и даст «хорошую подпитку для эффективной работы девелоперских компаний».

«Речь идет не только о банальном росте объемов реализованной недвижимости, но и о продуманной застройке участков, освободившихся после ликвидации аварийного жилья», — пояснил Кузнецов.


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