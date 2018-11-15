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17:16, 15 ноября 2018 519
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На улице Горького появится трехэтажка с подземной парковкой

На улице Горького появится трехэтажка с подземной парковкой

На улице Горького появится трехэтажка с подземной парковкой. Здание планируют построить в районе дома № 62. Сейчас участок свободен от застройки и огражден забором.

На территории площадью 3421 кв м расположится трехэтажный дом с цоколем и подземным паркингом на 54 машино-места, а также детская площадка.

Для реализации проекта застройщик ООО «Адамант» намерен увеличить плотность застройки на участке. Вопрос обсудят на публичных слушаниях, которые пройдут во вторник, 27 ноября, в административном здании №107 на улице Введенской, кабинет № 219. Начало в 19:00.

Напомним, инвестор намерен построить рядом еще одну трехэтажку.


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