На улице Горького появится трехэтажка с подземной парковкой. Здание планируют построить в районе дома № 62. Сейчас участок свободен от застройки и огражден забором.
На территории площадью 3421 кв м расположится трехэтажный дом с цоколем и подземным паркингом на 54 машино-места, а также детская площадка.
Для реализации проекта застройщик ООО «Адамант» намерен увеличить плотность застройки на участке. Вопрос обсудят на публичных слушаниях, которые пройдут во вторник, 27 ноября, в административном здании №107 на улице Введенской, кабинет № 219. Начало в 19:00.
Напомним, инвестор намерен