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14:02, 15 ноября 2018 541
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Любимов предложил передать питание в школах в частные руки

Любимов предложил передать питание в школах в частные руки

Николай Любимов предложил передать питание в школах в частные руки. В четверг, 15 ноября, губернатор потребовал от властей Рязани план по преодолению кризиса в сфере детского питания.

«Нужно реорганизовать деятельность „Детского питания“, либо отказаться от централизованного питания и передать в руки частников», — подчеркнул политик.

Любимов отметил, что ждет предложений от местных властей в ближайшее время.

«У меня много вопросов руководству города, заместителям по экономике, социальной политике, контрольных городских органов. Непонятно, почему никто не согласовывал контракты, почему проверки проводились с редкой периодичностью, — отметил губернатор. — Есть вопросы и к центру торгов, работе директоров в школах».

По его словам, все виновные в кризисе понесут уголовную или дисциплинарную ответственность.

Напомним, после жалоб на некачественное питание Николай Любимов побывал в школе №57.

Позже директора «Детского питания» Александра Дворецкого и советника мэра Александра Зайкина задержали за взяточничество.

Прокуратура нашла многочисленные нарушения в организации питания в рязанских школах.


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