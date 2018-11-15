Николай Любимов предложил передать питание в школах в частные руки. В четверг, 15 ноября, губернатор потребовал от властей Рязани план по преодолению кризиса в сфере детского питания.
«Нужно реорганизовать деятельность „Детского питания“, либо отказаться от централизованного питания и передать в руки частников», — подчеркнул политик.
Любимов отметил, что ждет предложений от местных властей в ближайшее время.
«У меня много вопросов руководству города, заместителям по экономике, социальной политике, контрольных городских органов. Непонятно, почему никто не согласовывал контракты, почему проверки проводились с редкой периодичностью, — отметил губернатор. — Есть вопросы и к центру торгов, работе директоров в школах».
По его словам, все виновные в кризисе понесут уголовную или дисциплинарную ответственность.
Напомним, после жалоб на некачественное питание Николай Любимов
Позже директора «Детского питания»
Прокуратура