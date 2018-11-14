За ТЦ «Европа» в Песочне появится еще три высотки с подземным паркингом

За ТЦ «Европа» в Песочне появится еще три высотки. Дома планируют построить на участках общей площадью 3,2 гектара.
Под тремя 26-этажками расположится паркинг на 510 машино-мест. На первом и втором этажах домов будут нежилые помещения.
Участки, на которых планируются высотки, находятся в зоне многоэтажных жилых домов.
Вопрос о строительстве домов выше 12 этажей обсудят на публичных слушаниях, которые пройдут во вторник, 27 ноября, в административном здании №107 на улице Введенской (кабинет № 219). Начало в 18:00
Отметим, что в обсуждении смогут поучаствовать лишь владельцы прилегающих участков.
Жителей ближайших домов на слушаниях не зарегистрируют.
Напомним, рядом с будущими домами появится еще один