Вслед за парковками и парками. Активисты ОНФ рассказали о срыве сроков благоустройства дворов в Рязани

Активисты ОНФ рассказали о срыве сроков благоустройства дворов в Рязани на заседании круглого стола. Они высказали опасения, что работы продолжают проводится в морозную погоду.
«Из-за несоблюдения сроков подрядчиками мы видим, как рабочие укладывают брусчатку при минусовой температуре. Жители возмущены, и их возмущение оправдано», — сказал член регионального штаба ОНФ Евгений Зызин.
Общественники обратились к властям с требованием более тщательно подходить к реализации проектов благоустройства. Активисты отметили, что не могут признать удовлетворительным ход реализации программы «Формирование комфортной городской среды».
«Чиновники пообещали нам, что в ближайшее время текущие работы завершатся и все выявленные недостатки устранят. Но даже при этом мы не можем дать их действиям удовлетворительную оценку. Считаем, что властям необходимо сделать серьезные выводы с тем, чтобы не допустить повторения ошибок в благоустройстве в последующем», — подытожил сопредседатель штаба Игорь Трубицын.