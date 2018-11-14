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15:10, 14 ноября 2018 331
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Вслед за парковками и парками. Активисты ОНФ рассказали о срыве сроков благоустройства дворов в Рязани

Вслед за парковками и парками. Активисты ОНФ рассказали о срыве сроков благоустройства дворов в Рязани

Активисты ОНФ рассказали о срыве сроков благоустройства дворов в Рязани на заседании круглого стола. Они высказали опасения, что работы продолжают проводится в морозную погоду.

«Из-за несоблюдения сроков подрядчиками мы видим, как рабочие укладывают брусчатку при минусовой температуре. Жители возмущены, и их возмущение оправдано», — сказал член регионального штаба ОНФ Евгений Зызин.

Общественники обратились к властям с требованием более тщательно подходить к реализации проектов благоустройства. Активисты отметили, что не могут признать удовлетворительным ход реализации программы «Формирование комфортной городской среды».

«Чиновники пообещали нам, что в ближайшее время текущие работы завершатся и все выявленные недостатки устранят. Но даже при этом мы не можем дать их действиям удовлетворительную оценку. Считаем, что властям необходимо сделать серьезные выводы с тем, чтобы не допустить повторения ошибок в благоустройстве в последующем», — подытожил сопредседатель штаба Игорь Трубицын.


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