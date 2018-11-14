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18:25, 14 ноября 2018 408
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В Путятинском районе поздравили с 95-летием ветерана ВОВ

В Путятинском районе поздравили с 95-летием ветерана ВОВ

Фото: Издательство «Пресса»

В Путятинском районе поздравили ветерана ВОВ Михаила Матросова. Во вторник, 13 ноября он отметил свой 95-й день рождения. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Сотрудница районной администрации Елена Никонова вручила имениннику благодарственное письмо от Владимира Путина, подарок от Николая Любимова, цветы и поздравления с юбилеем от главы администрации Валерия Рябкова.

Взвод, которым командовал старший сержант Матросов на войне, занял оборону на западном берегу реки Дон. В одном из боев его ранили. Врачи сделали все возможное, однако ногу сохранить не удалось.

Весной 1943 года мужчина вернулся домой из-за непригодности к строевой службе.

После этого Матросов поступил в Тимирязевскую академию и в 1949 году отправился на работу в Песочинский сельскохозяйственный техникум.

Под его руководством восстановили и построили несколько учебных корпусов техникума и студенческое общежитие.


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