В Путятинском районе поздравили с 95-летием ветерана ВОВ

В Путятинском районе поздравили ветерана ВОВ Михаила Матросова. Во вторник, 13 ноября он отметил свой 95-й день рождения. Об этом сообщило издательство «
Сотрудница районной администрации Елена Никонова вручила имениннику благодарственное письмо от Владимира Путина, подарок от Николая Любимова, цветы и поздравления с юбилеем от главы администрации Валерия Рябкова.
Взвод, которым командовал старший сержант Матросов на войне, занял оборону на западном берегу реки Дон. В одном из боев его ранили. Врачи сделали все возможное, однако ногу сохранить не удалось.
Весной 1943 года мужчина вернулся домой из-за непригодности к строевой службе.
После этого Матросов поступил в Тимирязевскую академию и в 1949 году отправился на работу в Песочинский сельскохозяйственный техникум.
Под его руководством восстановили и построили несколько учебных корпусов техникума и студенческое общежитие.