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9:10, 14 ноября 2018 472
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В Приморье виновник смертельного ДТП сбежал и попал под машину

В Приморье виновник смертельного ДТП сбежал и попал под машину

В Приморье виновник смертельного ДТП сбежал и попал под машину. Мужчина получил черепно-мозговую травму, сообщили в краевом УМВД.

На дороге Артем — Находка — порт Восточный 24-летний водитель Toyota Carina выехал на «встречку» и столкнулся с Isuzu Elf и двигавшимся за ним Wagon Solio. Из-за деформации кузова 28-летний пассажир Toyota получил серьезные травмы и скончался. В аварии пострадал 31-летний водитель Isuzu Elf.

«Водитель автомашины Toyota не пострадал, он самостоятельно выбрался из поврежденного салона автомобиля и скрылся с места происшествия», — уточнили в полиции.

Через несколько часов мужчину в двух километрах от места ДТП сбила Toyota Ractis. У него взяли кровь для медосвидетельствования на состояние опьянения.

По факту аварии со смертельным исходом в отношении водителя Toyota Carina возбудили уголовное дело. Отмечается, что его стаж вождения — шесть лет.

Фото УМВД по Примоскому краю


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