В Приморье виновник смертельного ДТП сбежал и попал под машину. Мужчина получил черепно-мозговую травму,
На дороге Артем — Находка — порт Восточный 24-летний водитель Toyota Carina выехал на «встречку» и столкнулся с Isuzu Elf и двигавшимся за ним Wagon Solio. Из-за деформации кузова 28-летний пассажир Toyota получил серьезные травмы и скончался. В аварии пострадал 31-летний водитель Isuzu Elf.
«Водитель автомашины Toyota не пострадал, он самостоятельно выбрался из поврежденного салона автомобиля и скрылся с места происшествия», — уточнили в полиции.
Через несколько часов мужчину в двух километрах от места ДТП сбила Toyota Ractis. У него взяли кровь для медосвидетельствования на состояние опьянения.
По факту аварии со смертельным исходом в отношении водителя Toyota Carina возбудили уголовное дело. Отмечается, что его стаж вождения — шесть лет.
Фото УМВД по Примоскому краю