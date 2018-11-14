В двух районах Рязанской области объявили карантины по бешенству животных

В двух районах Рязанкой области объявили карантины по бешенству животных. Постановления губернатора опубликовали на сайте регионального правительства в четверг, 8 ноября.
Во всех случаях бешенство обнаружили в личных подворьях. Угрожаемой зоной объявили деревни Ольговка Александро-Невского района и Войково Милославского района.
На период карантина оттуда запретили вывозить кошек и собак. Ветеринары продезинфицируют здания, привьют зверей и напомнят жителям правила их содержания. Больных зверей усыпят. Ограничительные меры продлятся до 7 января.
Помимо этого, в Туме сняли карантин, который