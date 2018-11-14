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12:03, 14 ноября 2018 902
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В двух районах Рязанской области объявили карантины по бешенству животных 1

В двух районах Рязанской области объявили карантины по бешенству животных

Фото: Pixabay.com

В двух районах Рязанкой области объявили карантины по бешенству животных. Постановления губернатора опубликовали на сайте регионального правительства в четверг, 8 ноября.

Во всех случаях бешенство обнаружили в личных подворьях. Угрожаемой зоной объявили деревни Ольговка Александро-Невского района и Войково Милославского района.

На период карантина оттуда запретили вывозить кошек и собак. Ветеринары продезинфицируют здания, привьют зверей и напомнят жителям правила их содержания. Больных зверей усыпят. Ограничительные меры продлятся до 7 января.

Помимо этого, в Туме сняли карантин, который действовал с сентября.


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