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11:18, 14 ноября 2018 397
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Улицу Электрозаводскую перекрыли на неделю

Улицу Электрозаводскую перекрыли на неделю

Улицу Электрозаводскую перекрыли на неделю. Об этом сообщил сайт администрации города.

С 10:00 14 ноября до 24:00 20 ноября специалисты будут ремонтировать участок теплотрассы у дома №81. Там установят дорожные знаки. Место работ огородят.


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