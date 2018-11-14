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13:41, 14 ноября 2018 341
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«Украл, выпил, в тюрьму». Сасовцу грозит срок за хищение мопеда

«Украл, выпил, в тюрьму». Сасовцу грозит срок за хищение мопеда

Фото: Pixabay.com

Жителя Сасова осудят за кражу. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 51-летний мужчина, который сообщил, что из его гаража, расположенного на окраине населенного пункта, похитили мопед.

При этом, чтобы забраться в гараж, злоумышленник молотком проломил кирпичную стену.

Оперативники опросили местных жителей и узнали, что 19-летний молодой человек подозрительно начал «шумно злоупотреблять спиртным».

Полицейские нашли мужчину и установили, что он причастен к хищению мопеда.

Его задержали, однако краденное ему удалось продать, а деньги пропить.

В отношении сасовца возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.


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