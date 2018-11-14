«Украл, выпил, в тюрьму». Сасовцу грозит срок за хищение мопеда

Жителя Сасова осудят за кражу. Об этом сообщила
В полицию обратился 51-летний мужчина, который сообщил, что из его гаража, расположенного на окраине населенного пункта, похитили мопед.
При этом, чтобы забраться в гараж, злоумышленник молотком проломил кирпичную стену.
Оперативники опросили местных жителей и узнали, что 19-летний молодой человек подозрительно начал «шумно злоупотреблять спиртным».
Полицейские нашли мужчину и установили, что он причастен к хищению мопеда.
Его задержали, однако краденное ему удалось продать, а деньги пропить.
В отношении сасовца возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.