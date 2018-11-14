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16:49, 14 ноября 2018 149

Специалисты «Рязаньэнерго» присоединили к сетям социально значимые объекты области

Специалисты «Рязаньэнерго» присоединили к сетям социально значимые объекты области

Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» провели комплекс организационных работ и ввели в эксплуатацию трансформаторные подстанции общей мощностью более 3,8 МВА, а также свыше 75 км линий электропередачи для присоединения потребителей, в том числе объектов образования, здравоохранения, культуры и соцсферы.

В Михайловском районе энергетики оперативно подключили фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) для жителей села Красное и Храм Успения Пресвятой Богородицы в селе Аннино.

«Для подключения нового здания религиозного учреждения сотрудники филиала провели строительство 400 метров воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ и смонтировали дополнительный фазный провод протяженностью 150 метров. Для присоединения к электросетям здания храма-часовни православного прихода Спасского храма в селе Алешня Рыбновского района энергетики построили 120 метров ВЛ 0,4 кВ», — рассказали в пресс-службе филиала.

В течение года энергетики также присоединили к сетям корпус детского туберкулезного диспансера «Кирицы», водозаборный узел в селе Дмитриево Касимовского района, системы уличного освещения, сельские школы и ФАПы. Также они провели строительство ВЛ для Льговского районного дома культуры, новой школы в селе Плахино Захаровского района и домов для жителей села Сергиевский Боровок Александро-Невского района.

«Своевременное и качественное техприсоединение социально значимых объектов — одна из приоритетных задач „Рязаньэнерго“. Энергетики продолжат планомерно выполнять обязательства перед потребителями для повышения комфорта жизни, культурного отдыха и духовного воспитания жителей Рязанской области», — заключичли в пресс-службе.


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