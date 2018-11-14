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11:33, 14 ноября 2018 302
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Следователи возбудили уголовное дело после смерти подростка в рязанской спортшколе

Следователи возбудили уголовное дело после смерти подростка в рязанской спортшколе

После смерти подростка в рязанской спортшколе следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

24 ноября во время вечерней пробежки 15-летний подросток почувствовал себя плохо и потерял сознание. Медработник спорткомплекса и прибывшая бригада скорой помощи пытались спасти юношу, но он скончался. Все это произошло на глазах тренера и других детей.

Как выяснили во время судебно-медицинского исследования, подросток умер из-за внезапной остановки сердца.

«Установить, была случившаяся трагедия несчастным случаем или стала последствием чьих-либо действий (бездействия) и допущенных нарушений, а также дать им правовую оценку предстоит в ходе начатого расследования», — отметили в следкоме.

В настоящее время следователи изучают медицинские документы и опрашивают свидетелей.


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