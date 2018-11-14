Следователи возбудили уголовное дело после смерти подростка в рязанской спортшколе

После смерти подростка в рязанской спортшколе следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Об этом
24 ноября во время вечерней пробежки 15-летний подросток почувствовал себя плохо и потерял сознание. Медработник спорткомплекса и прибывшая бригада скорой помощи пытались спасти юношу, но он
Как выяснили во время судебно-медицинского исследования, подросток умер из-за внезапной остановки сердца.
«Установить, была случившаяся трагедия несчастным случаем или стала последствием чьих-либо действий (бездействия) и допущенных нарушений, а также дать им правовую оценку предстоит в ходе начатого расследования», — отметили в следкоме.
В настоящее время следователи изучают медицинские документы и опрашивают свидетелей.