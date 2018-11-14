Скончался экс-депутат Госдумы от Рязанской области Вячеслав Оленьев

На 66-м году жизни кончался экс-депутат Госдумы от Рязанской области Вячеслав Оленьев.
С 1991 года политик занимал должность главы администрации Клепиковского района, в декабре 1996 года его избрали главой Клепиковского района.
С 1999 года Оленьев был депутатом Госдумы Федерального собрания, с 2005 по 2010 год — депутатом рязанской облдумы нескольких созывов.
Последним его местом работы стала рязанская госинспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.
Прощание с политиком состоится 14 ноября в Спас-Клепиках.
Фото с сайта «Единой России»