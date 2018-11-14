Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:45, 14 ноября 2018 787
 0    0

«Сбербанк» снизил ставки и увеличил срок кредитования

«Сбербанк» снизил ставки и увеличил срок кредитования

«Сбербанк» запустил новогоднюю акцию по потребительским кредитам. В ее рамках максимальное снижение по сравнению с базовыми условиями составило 2 п.п. Максимальный срок кредита увеличили до семи лет, а минимальная ставка теперь составляет 11,9%.

Фиксированные ставки предлагаются на суммы кредита от миллиона рублей. Со сроком до пяти лет они составляют 11,9% при оформлении через «Сбербанк-Онлайн» и 12,4% — в отделениях. Со сроком от пяти до семи лет ставка 12,9% не зависит от канала оформления.

На кредиты от 300 тысяч до миллиона диапазон ставок составляет 11,9-16,9% на срок до пяти лет и 12,9-17,9% на срок от пяти до семи лет.

При сумме кредита от 30 до 300 тысяч диапазон ставок составляет 12,9-19,4% на срок до пяти лет и 13,9-19,9% на срок от пяти до семи лет.

«Накануне нового года мы традиционно проводим промо-кампанию по потребительским кредитам. Это связано с тем, что ближе к концу года спрос клиентов на кредитование повышается на 60% по сравнению с первыми месяцами года. В рамках новогоднего предложения „Сбербанка“ мы предлагаем сниженные процентные ставки для всех сумм потребительских кредитов, а также увеличиваем максимальный срок кредитования с пяти до семи лет. Увеличенный срок кредитования позволит клиентам получить большую сумму для реализации новогодних желаний с меньшей платежной нагрузкой», — прокомментировал управляющий директор дивизиона «Сбербанка» «Занять и сберегать» Сергей Широков.

Подать заявку на потребительский кредит можно в веб-версии интернет-банка «Сбербанк Онлайн», а также в отделениях банка. Уже в 2018 году функционал кредитной заявки появится в мобильном приложении. Акция продлится до 31 января 2019 года.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Потребление»
10:52, 14 ноября 2018
Рязанские школы оштрафовали более чем на миллион за санитарные нарушения в столовых
10:45, 14 ноября 2018
«Сбербанк» снизил ставки и увеличил срок кредитования
10:27, 14 ноября 2018
В Рязанской области подорожал минимальный набор продуктов
9:52, 14 ноября 2018
Рязанские таблетки от кашля стали самыми дешевыми в округе
11:10, 13 ноября 2018
Стоимость квартир в Рязани растет — исследование
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Стены из стекла как новая архитектура от «Мармакс»

Стены из стекла как новая архитектура от «Мармакс»

«Мармакс» стремится создать современный облик малого центра города, при этом тонко вписывает свои жилые комплексы в историческую застройку квартала.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:31, 8 ноября 2018 39 692
В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины и ее сына
10:30, 11 ноября 2018 30 783
На трассе М-5 произошла массовая авария, есть пострадавший 3
19:50, 7 ноября 2018 28 108
В Москве жестоко убили женщину с 12-летним сыном 1
18:39, 3 ноября 2018 25 024
В Рязанской области загорелся газопровод 1
18:11, 3 ноября 2018 22 830
В Египте потерпел крушение новый истребитель МиГ-29М
Все новости
Голосования

Как вы оплачиваете проезд в общественном транспорте?

Окончание опроса: 27.11.2018
Архив голосований
Форум