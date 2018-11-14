«Сбербанк» снизил ставки и увеличил срок кредитования

«Сбербанк» запустил новогоднюю акцию по потребительским кредитам. В ее рамках максимальное снижение по сравнению с базовыми условиями составило 2 п.п. Максимальный срок кредита увеличили до семи лет, а минимальная ставка теперь составляет 11,9%.

Фиксированные ставки предлагаются на суммы кредита от миллиона рублей. Со сроком до пяти лет они составляют 11,9% при оформлении через «Сбербанк-Онлайн» и 12,4% — в отделениях. Со сроком от пяти до семи лет ставка 12,9% не зависит от канала оформления.

На кредиты от 300 тысяч до миллиона диапазон ставок составляет 11,9-16,9% на срок до пяти лет и 12,9-17,9% на срок от пяти до семи лет.

При сумме кредита от 30 до 300 тысяч диапазон ставок составляет 12,9-19,4% на срок до пяти лет и 13,9-19,9% на срок от пяти до семи лет.

«Накануне нового года мы традиционно проводим промо-кампанию по потребительским кредитам. Это связано с тем, что ближе к концу года спрос клиентов на кредитование повышается на 60% по сравнению с первыми месяцами года. В рамках новогоднего предложения „Сбербанка“ мы предлагаем сниженные процентные ставки для всех сумм потребительских кредитов, а также увеличиваем максимальный срок кредитования с пяти до семи лет. Увеличенный срок кредитования позволит клиентам получить большую сумму для реализации новогодних желаний с меньшей платежной нагрузкой», — прокомментировал управляющий директор дивизиона «Сбербанка» «Занять и сберегать» Сергей Широков.

Подать заявку на потребительский кредит можно в веб-версии интернет-банка «Сбербанк Онлайн», а также в отделениях банка. Уже в 2018 году функционал кредитной заявки появится в мобильном приложении. Акция продлится до 31 января 2019 года.