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21:51, 14 ноября 2018 1 035
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Саратовский чиновник «убрал» свалку при помощи фотошопа

Саратовский чиновник «убрал» свалку при помощи фотошопа

Чиновник администрации в Саратовской области отчитался об уборке свалки, подделав снимки при помощи фоторедактора. Об этом рассказали в региональном штабе ОНФ.

Руководитель исполкома «фронтовиков» в Саратовской области Сергей Шаров пояснил, что по поручению губернатора муниципалитеты отчитываются об устраненных свалках.

«Мы получили фотографии для размещения на сайте kartasvalok.ru по метке у села Клещевка. На фото мусор действительно исчез, но не в результате субботника или работы муниципальных служб, а благодаря фоторедактору. Не нужно быть профессиональным дизайнером, чтобы разоблачить этот подлог», — сказал он.

В пресс-службе минприроды региона ТАСС уточнили, что принимают от администраций районов данные о проделанной работе. При этом, принимают только снимки, сделанные с аналогичного ракурса, который представлен в карте свалок.

«Так как фотография была сделана с нужного ракурса, основания усомниться в подлинности фотоматериала у специалистов министерства не было», — отметили в пресс-службе.

В ведомстве сообщили, что приславшего поддельную фотографию чиновника уволили.


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