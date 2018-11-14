Саратовский чиновник «убрал» свалку при помощи фотошопа

Чиновник администрации в Саратовской области отчитался об уборке свалки, подделав снимки при помощи фоторедактора. Об этом рассказали в региональном штабе ОНФ.
Руководитель исполкома «фронтовиков» в Саратовской области Сергей Шаров пояснил, что по поручению губернатора муниципалитеты отчитываются об устраненных свалках.
«Мы получили фотографии для размещения на сайте kartasvalok.ru по метке у села Клещевка. На фото мусор действительно исчез, но не в результате субботника или работы муниципальных служб, а благодаря фоторедактору. Не нужно быть профессиональным дизайнером, чтобы разоблачить этот подлог», — сказал он.
В пресс-службе минприроды региона
«Так как фотография была сделана с нужного ракурса, основания усомниться в подлинности фотоматериала у специалистов министерства не было», — отметили в пресс-службе.
В ведомстве сообщили, что приславшего поддельную фотографию чиновника уволили.