Рязанцев оштрафовали на 250 тысяч за незаконные свалки

С начала года рязанцев оштрафовали на 253 тысячи рублей за незаконные свалки. Об этом во среду, 14 ноября, сообщил
К ответственности привлекли 67 нарушителей.
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Фото: Pixabay.com
С начала года рязанцев оштрафовали на 253 тысячи рублей за незаконные свалки. Об этом во среду, 14 ноября, сообщил
К ответственности привлекли 67 нарушителей.
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