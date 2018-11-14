Ректор рязанского агроуниверситета победил в конкурсе лучших преподавателей страны

Ректор Рязанского агротехнологического университета имени Костычева Николай Бышов оказался в числе победителей конкурса лучших преподавателей страны «Золотые Имена Высшей Школы». Награждение прошло в пятницу, 9 ноября.
В этом году участниками проекта стали 862 преподавателя 178 вузов из 69 регионов.
Николай Бышов — заслуженный работник высшей школы России, почетный работник высшего профессионального образования, доктор технических наук, профессор, крупный ученый в области механизации сельского хозяйства — получил награду «За вклад в науку и высшее образование».
Впервые на церемонии награждения презентовали Книгу почета преподавателей вузов России «Золотые Имена Высшей Школы».