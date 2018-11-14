Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:55, 14 ноября 2018 136
 0    0

Пока рано. МЧС посоветовало рязанцам не выходить на неокрепший лед

Пока рано. МЧС посоветовало рязанцам не выходить на неокрепший лед

Рязанцам напомнили об опасности выхода на неокрепший лед. Предупреждение опубликовала пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По словам начальника информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС по Рязанской области Дмитрия Гаврикова, за минувшую зиму на водоемах области погибли пять человек, большинство из которых, утонули именно в период образования льда.

«Лед еще не сформировался, он неоднородный по толщине и в некоторых местах образуются промоины. Мы рекомендуем воздержаться от выхода на лед до тех пор пока его толщина не достигнет 7-10 сантиметров, но даже при таких значениях не стоит забывать об элементарных средствах спасения», — отметил Гавриков.

Также специалисты сообщили, что родители должны рассказать своим детям об опасности игр вблизи водоемов.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
16:55, 14 ноября 2018
Пока рано. МЧС посоветовало рязанцам не выходить на неокрепший лед
16:55, 14 ноября 2018
За ТЦ «Европа» в Песочне появится еще три высотки с подземным паркингом
16:46, 14 ноября 2018
В Рязанском районе зафиксировали вспышку бешенства животных
16:46, 14 ноября 2018
Несогласованные работы в охранных зонах энергообъектов смертельно опасны — «Рязаньэнерго»
16:35, 14 ноября 2018
Кардиологический диспансер закупил новое оборудование
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 часов назад
Что согреет осенью? Топ-10 душевных книг для прочтения в ноябре

Что согреет осенью? Топ-10 душевных книг для прочтения в ноябре

Какие же произведения лучше всего подойдут для чтения осенью?

Популярное
Комментируемое
Новое
11:31, 8 ноября 2018 39 733
В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины и ее сына
10:30, 11 ноября 2018 31 376
На трассе М-5 произошла массовая авария, есть пострадавший 4
19:50, 7 ноября 2018 28 145
В Москве жестоко убили женщину с 12-летним сыном 1
18:39, 3 ноября 2018 25 044
В Рязанской области загорелся газопровод 1
18:11, 3 ноября 2018 22 843
В Египте потерпел крушение новый истребитель МиГ-29М
Все новости
Голосования

Как вы оплачиваете проезд в общественном транспорте?

Окончание опроса: 27.11.2018
Архив голосований
Форум