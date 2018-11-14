Пока рано. МЧС посоветовало рязанцам не выходить на неокрепший лед

Рязанцам напомнили об опасности выхода на неокрепший лед. Предупреждение опубликовала
По словам начальника информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС по Рязанской области Дмитрия Гаврикова, за минувшую зиму на водоемах области погибли пять человек, большинство из которых,
«Лед еще не сформировался, он неоднородный по толщине и в некоторых местах образуются промоины. Мы рекомендуем воздержаться от выхода на лед до тех пор пока его толщина не достигнет 7-10 сантиметров, но даже при таких значениях не стоит забывать об элементарных средствах спасения», — отметил Гавриков.
Также специалисты сообщили, что родители должны рассказать своим детям об опасности игр вблизи водоемов.