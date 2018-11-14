Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» напомнили, что любые несогласованные с электросетевой компанией действия в охранных зонах объектов электроэнергетики являются грубейшим нарушением закона и могут привести к серьезным последствиям.
«Наиболее часто происшествия в границах охранных зон возникают при проведении несанкционированных лесозаготовительных работ, при полевых сельхозработах и другой деятельности с использованием крупногабаритной техники, а также при строительстве зданий, проведении строительных работ с использованием лестниц и подмостей, посадке деревьев и другой хозяйственной деятельности людей на земельных участках. Любые строительные, земляные, погрузочно-разгрузочные и ремонтные работы вблизи ЛЭП обязательно должны быть согласованы с энергетиками», — отметили в пресс-службе филиала.
Энергетики призвали жителей Рязанской области соблюдать правила поведения в охранных зонах линий электропередачи (расстояние с обеих сторон от крайних проводов линий электропередачи). Для воздушных линий (ВЛ) напряжением 0,4 кВ они составляют два метра, для ВЛ напряжением 10 кВ — десять метров, для ВЛ 35 кВ — 15 метров, для ВЛ 110 кВ — 20 метров. Охранные зоны кабельных линий электропередачи равняются одному метру по обе стороны линии.
«Несанкционированные действия вблизи энергообъектов могут стать причиной несчастных случаев со смертельным исходом, нарушить электроснабжение потребителей и спровоцировать пожар. Российское законодательство предусматривает ответственность для граждан за нарушение правил поведения в охранных зонах линий электропередачи», — подчеркнули в «Рязаньэнерго».
Обо всех замеченных повреждениях электроустановок, линий электропередачи или нарушениях охранных зон следует сообщать по телефону Контакт-центра ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 8-800-100-33-00, а также по телефону