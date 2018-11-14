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8:41, 14 ноября 2018 710
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На улице Фирсова произошел пожар в шестнадцатиэтажке

На улице Фирсова произошел пожар в шестнадцатиэтажке

Вечером во вторник, 13 ноября, на улице Фирсова произошел пожар в шестнадцатиэтажке. Возгорание было в квартире на одиннадцатом этаже. Об этом RZN.info рассказала жительница дома.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, пожарных вызвали в 18:44. На место выезжали пять расчетов.

Никто не пострадал.


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