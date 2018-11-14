Мэрия прокомментировала инцидент с беременной в рязанском троллейбусе

Мэрия прокомментировала инцидент с беременной женщиной, которую якобы придавило дверьми в троллейбусе.
Как отметили в пресс-службе, УРТ провело расследование по информации, которую
При повороте один из пассажиров начал требовать, чтобы открыли дверь и высадили его из троллейбуса. Водитель ответила, что как только завершит маневр, сразу высадит его.
«Однако мужчина самовольно нажал на кнопку аварийного открывания дверей. После открытия дверей все желающие вышли из транспорта, в том числе беременная женщина. Факт защемления ее дверью не подтвердился. Кроме того, беременная женщина за время поездки не обращалась к кондуктору за помощью», — рассказали в горадминистрации.
Фото Максима Шаркова