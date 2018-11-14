«Мебель Черноземья» объявила предновогоднюю акцию со скидками до 40 процентов

Фирменные салоны холдинговой компании « Мебель Черноземья » объявили предновогоднюю акцию. С 15 по 18 ноября рязанцы смогут приобрести мебель для современной кухни, уютной спальни или безопасной детской комнаты со скидками до 40%.

«Новый год — это, безусловно, один из самых массовых и любимых праздников. Его предвкушение чуть ли не лучше самого торжества: в витринах магазинов загораются огни, повсюду устанавливают елки, народ суетится, делает покупки и выбирает подарки. Но как сделать, чтобы вся эта предновогодняя суета создала ощущение праздника, а не отбила всякое желание его отмечать? Как все успеть и ничего не забыть? Самый удобный способ — составить список заданий на листе бумаги. И если в этом списке есть пункт по обновлению интерьера, то мы ждем вас!» — обратилась к покупателям Оксана Летецкая, руководитель представительства холдинговой компании в Рязани.

Фирма-производитель « Мебель Черноземья » работает на рынке уже 75 лет. За это время компания неоднократно победила в конкурсе «100 лучших товаров России», а также получила более 60 престижных наград и премий за качество, экологичность и оригинальный дизайн, в том числе наивысшую награду в мебельной отрасли — 15 «Российских Кабриолей».

Мебельные салоны предлагают рязанцам эксклюзивные коллекции из массива и шпона дуба, расширенный сервис, увеличенный срок эксплуатации и рассрочку до 36 месяцев.

«Наша мебель выглядит дороже, чем стоит! Кроме того, перед акцией мы не будем поднимать цены, мы уважаем наших покупателей», — заверили в «Мебели Черноземья».

Более подробную информацию можно узнать на сайте .

Адреса фирменных салонов ХК «Мебель Черноземья» в Рязани: