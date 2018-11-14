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13:58, 14 ноября 2018 563

«Мебель Черноземья» объявила предновогоднюю акцию со скидками до 40 процентов

«Мебель Черноземья» объявила предновогоднюю акцию со скидками до 40 процентов

Фирменные салоны холдинговой компании «Мебель Черноземья» объявили предновогоднюю акцию. С 15 по 18 ноября рязанцы смогут приобрести мебель для современной кухни, уютной спальни или безопасной детской комнаты со скидками до 40%.

«Новый год — это, безусловно, один из самых массовых и любимых праздников. Его предвкушение чуть ли не лучше самого торжества: в витринах магазинов загораются огни, повсюду устанавливают елки, народ суетится, делает покупки и выбирает подарки. Но как сделать, чтобы вся эта предновогодняя суета создала ощущение праздника, а не отбила всякое желание его отмечать? Как все успеть и ничего не забыть? Самый удобный способ — составить список заданий на листе бумаги. И если в этом списке есть пункт по обновлению интерьера, то мы ждем вас!» — обратилась к покупателям Оксана Летецкая, руководитель представительства холдинговой компании в Рязани.

Фирма-производитель «Мебель Черноземья» работает на рынке уже 75 лет. За это время компания неоднократно победила в конкурсе «100 лучших товаров России», а также получила более 60 престижных наград и премий за качество, экологичность и оригинальный дизайн, в том числе наивысшую награду в мебельной отрасли — 15 «Российских Кабриолей».

Мебельные салоны предлагают рязанцам эксклюзивные коллекции из массива и шпона дуба, расширенный сервис, увеличенный срок эксплуатации и рассрочку до 36 месяцев.

«Наша мебель выглядит дороже, чем стоит! Кроме того, перед акцией мы не будем поднимать цены, мы уважаем наших покупателей», — заверили в «Мебели Черноземья».

Более подробную информацию можно узнать на сайте.

Адреса фирменных салонов ХК «Мебель Черноземья» в Рязани:


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