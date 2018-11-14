Любимову подарили бойцовку российского студенческого отряда

В среду, 14 ноября, губернатор Николай Любимов встретился с лидерами рязанских педагогических и строительных студенческих отрядов. Они показали главе региона фильм о проделанной ими работе и подарили индивидуальную бойцовку.

В начале встречи Любимов поделился своим опытом участия в студотряде. В 1989 году он в составе отряда отправился на заработки в Волгоградскую область. «Работали в восьми километрах от города Ленинск, в степи, на консервном заводе, — рассказал губернатор. — Работа нелегкая была, зато достаточно ударная. Банок пустых мы, конечно, побили много».

По словам Любимова, в те годы за работу студентам платили немного, но у них была возможность выиграть путевку. В 1991 году его наградили поездкой в Сингапур. В 1992 году он два месяца проработал вожатым-воспитателем в детском оздоровительном лагере.

На встрече бойцы обсудили с губернатором возможность организации штабов в рязанских вузах, поговорили о вовлечении студотрядов в работу на строительных объектах и отметили необходимость обмена опытом с другими регионами. Студенты также высказались за участие в благоустройстве городских парков, территорий и строительстве за материальное вознаграждение.

Губернатор выслушал их пожелания и обещал оказать поддержку в решении вопросов.

В заключение встречи студенты предложили создать в городе граффити или арт-объект в честь XX Всероссийского слета студотрядов, который пройдет в 2019 году. Тем самым бойцы хотели бы обозначить место их постоянного сбора. Губернатор одобрил инициативу и предложил им определиться с тем, что могло бы стать этим символом.